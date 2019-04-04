Житель Ордабасинского района Еркинбай Алимов поблагодарил участковых инспекторов, которые нашли и вернули ему потерявшуюся скотину.

31 марта в отдел полиции Ордабасинского района на «102» позвонил местный житель Еркинбай Алимов. Мужчина сообщил, что у него с вольного пастбища пропала корова с теленком и самостоятельные поиски не дали положительных результатов. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по ст.188 «кража» и сразу же приступили к поиску домашней скотины, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

В результате, спустя сутки, участковые инспектора Ордабасинского РОП нашли пропавшую скотину в степи недалеко от районного центра и вернули законному владельцу. В свою очередь, Еркинбай Алимов поблагодарил полицейских за оперативность и пожелал удачи в работе.