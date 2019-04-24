Полицейские Туркестанской области задержали мошенников.

В Сайрамском районе стражи порядка задержали подозреваемых в мошенничестве, которые обманным путем выманили у доверчивых граждан деньги, обещая помощь в трудоустройстве и получении социальной помощи.

В феврале текущего года в Сайрамское РУП обратилась местная жительница о том, что некий знакомый, предлагая ей помощь в получении социальной помощи, обманным путем завладел ее деньгами в сумме 15 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя. Как выяснилось, задержанный оказался причастен к нескольким фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 100 тысяч тенге. В настоящее время собранные материалы досудебного расследования направлены в суд.

Также, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП задержали жителя г. Шымкент, подозреваемого в мошенничестве. Как выяснили полицейские, мужчина, войдя в доверие к жителю Тулькубасского района и обещая помочь с трудоустройством, обманным путем завладел его деньгами в сумме 120 тысяч тенге. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Полиция Туркестанской области призывают граждан быть бдительными и проявлять осторожность при общении с незнакомыми людьми. Не стоит попадаться на уловки аферистов из-за беспечности и доверчивости в надежде получить работу, заработать денег и т.д. Не дайте себя обмануть!

Если Вы стали жертвой мошенника, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102. Вовремя поступивший сигнал о факте мошенничества повышает шансы задержать преступников «по горячим следам».

Пресс-служба ДП Туркестанской области.