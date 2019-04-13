Казахстанские лингвисты для развития государственного языка планируют внести в словари более 500 тысяч казахских терминов, сообщает 24.kz.

По словам директора Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ердена Кажыбек, в мире насчитывается около 200 научных, хозяйственных отраслей, в каждой из которых не менее 10 тысяч терминов.

«Если меньше 10 тысяч, то эта сфера не развивается. Чтобы развивать все направления, нам нужно составить 500 тысяч терминов на казахском языке. За тридцать лет утверждено более двадцати тысяч казахских терминов», — сообщил он.

По мнению Кажыбека, такого количества недостаточно для развития государственного языка. Он рассказал о том, что уже сделано для решения проблемы.

«В связи с этим принята программа по формированию национального терминологического фонда, согласно которой до 2020 года будет составлен терминологический словарь для учащихся первых-четвертых классов. В 2021 году такой же словарь появится у школьников пятых-девятых классов. В 2023-м на уровне вузов будет завершена работа с 20 словарями по общественным наукам, а к 2024-му — по техническим наукам. В 2025 году — это окончательный срок — планируется разработать 15-томный словарь по естественным наукам», — поделился директор Института языкознания.

В ближайшие годы отечественные лингвисты намерены презентовать более 50 новых терминологических трудов. Для этого будут привлечены специалисты по терминологии основных ведущих образовательных и научных заведений, добавил он.