Предприниматели не должны проходить девять кругов ада при получении какой-либо госуслуги, говорилось в Палате предпринимателей.

На площадке Палаты предпринимателей города Шымкент прошла встреча между бизнесом, акиматом и государственными органами. Заместитель акима города Данат Жумин начал встречу с хорошей для предпринимателей новости: буквально с понедельника в Шымкенте откроется Супермаркет для бизнеса. Это уникальная площадка по оказанию государственных услуг предпринимателям по принципу одного окна: все госорганы будут находится в одном большом здании.

«Такой бизнес-супермаркет облегчит жизнь всем предпринимателям: не надо будет ездить от одного специалиста к другому через весь город. Вопросы предпринимателей комплексно решают представители пяти госорганов, деятельность которых наиболее тесно связана с субъектами малого и среднего бизнеса: акимата, сферы земельных отношений, архитектурно-строительного контроля, природопользования и сельского хозяйства. Представители бизнеса смогут получить 45 видов государственных услуг в одном месте. Все это делается для экономии времени и нервов предпринимателей. Предприниматели не должны проходить девять кругов ада при получении какой-либо госуслуги», — отметил Данат Жумин.

На встрече представители бизнеса озвучили системные вопросы, требующие решения на региональном уровне. Для принятия конструктивного решения по ним были приглашены руководители отраслевых управлений и субъектов естественных монополий. Предприниматели жаловались на нарушения и барьеры в земельных отношениях со стороны местных исполнительных органов. К сожалению, до сих пор бизнес страдает от земельных накладок, в результате чего он оказывается втянутым в орбиту бесконечных судебных разбирательств. Предприниматели ждут годами постановлений акимата об изменении целевого назначения земельных участков, даже когда разработанные землеустроительные проекты проходят через Фронт-офис и обеспечены сопроводительными письмами в адрес акимата города Шымкент.

Имеются проблемы и при выкупе арендуемых земельных участков и при их изъятии, а также при предоставлении и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Указали предприниматели и на барьеры и нарушения в сфере предоставления услуг естественной монополии. Как известно, единственным поставщиком товарного газа в городе Шымкент является АО «ҚазТрансГаз Аймақ». Жалобы на действия этого поставщика в основном связаны с вопросами выставления требований по предоплате, вопросом предварительного планирования потребляемого газа, завышенными требованиями штрафных санкций и т.д.

«По результатам сегодняшней встречи нами и Палатой предпринимателей будет подписана Дорожная карта по решению проблем бизнеса с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Реализация Дорожной карты будет на особом контроле акимата города», — отметил замакима города.

Стоит отметить, что это первая за долгие годы встреча подобного формата между замакима, курирующем предпринимательство, и местным бизнесом. Она была инициирована акиматом города совместно с Палатой предпринимателей г.Шымкента.

Подобные встречи дают возможность для открытой дискуссии, и практика проведения подобных встреч показала, что это хорошая возможность для представителей бизнеса в режиме диалога сообщить о насущных проблемах и обменяться мнениями с руководством государственных органов.

«Данный формат встреч будет сохранен, и мы будем к нему возвращаться каждый месяц. Полагаю, для акимата это возможность почувствовать, чем живет бизнес, какие у него проблемы, на что обратить внимание. Совместными усилиями мы совместно в акиматом города продолжим работу над улучшением делового климата и оптимизацией административных процедур», — отметил директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев.