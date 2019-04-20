Президент Казахстана выразил соболезнование семьям погибших в ДТП.
«На Кордайской трассе – крупное ДТП, 11 человек, граждане Узбекистана, погибли, много раненных.
Мои соболезнования их родственникам. Отправил телеграмму Президенту РУ. Обстановка на наших дорогах тревожная, о чем я говорил на совещании в МВД. Поручил правительству принять неотложные меры», – написал президент Казахстана в своем аккаунте в Twitter.
На Кордайской трассе- крупное ДТП, 11 чел, гр-не Узбекистана, погибли, много раненных. Мои соболезнования их родственникам. Отправил телеграмму Президенту РУ. Обстановка на наших дорогах тревожная, о чем я говорил на совещании в МВД. Поручил правительству принять неотложные меры!
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 20 апреля 2019 г.