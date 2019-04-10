При строительстве новых дорог будут учтены климатические условия.

В эксклюзивном интервью РrimeМinister.kz заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Сатжан Аблалиев рассказал, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности и повышения устойчивости автомобильных дорог в паводковый период.

В последние годы вопрос по паводковой ситуации становится более актуальным, где-то меняются климатические условия. Ввиду того, что ранее построенные дороги не совсем обеспечивают пропуск талых вод, особенно в весенний паводковый период, Министерством проводится комплексная работа в данном направлении.

«При реконструкции и строительстве новых дорог мы дополнительно изучаем климатические условия. Проведены специальные исследования, тем самым на новых проектах учитываем все вопросы: пересматриваются места пропуска талых вод, в некоторых трубах увеличиваются отверстия, применяются все имеющиеся технологии для безопасного пропуска талых вод», — сообщил С. Аблалиев.