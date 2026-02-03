Реклама
Проспект Байдибек би частично перекроют до начала июня

Проспект Байдибек би частично перекроют до начала июня

Редактор Жулдыз Ахмет
В Шымкенте на проспекте Байдибек би будет поэтапно введено частичное ограничение движения транспорта. Меры связаны со строительством новой транспортной развязки, сообщает пресс-служба акима города.

В рамках работ движение будет ограничено на двух участках: от пересечения проспекта Байдибек би с улицей Толеметова до улицы Акберен, а также от улицы Толеметова до улицы Кызылкайын. Каждый из участков планируется перекрывать поочерёдно сроком на два месяца с организацией одностороннего движения.

Общий срок ограничения движения составит четыре месяца — до начала июня 2026 года.

Городские власти просят жителей и гостей Шымкента с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать маршруты и соблюдать осторожность на дорогах.

