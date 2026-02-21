В Шымкенте участок новой дороги обрушился после осадков

В Абайском районе южного мегаполиса на улице Акторгай просело и частично обрушилось дорожное покрытие, уложенное менее года назад. В результате без водоснабжения остались два частных дома, расположенных поблизости.

Кроме того, движение автотранспорта по улице оказалось затруднено. Просевший участок находился в таком состоянии около пяти дней. По словам жителей, они опасались, что дети могут провалиться в образовавшуюся яму.

«Дождь был сильный. Яма сначала была небольшая, но после осадков асфальт сразу просел. Когда грунт осел, зажало подземный шланг, и его прорвало. Два наших соседа остались без воды. Вся улица буквально просела», — признается мужчина.



«Дорога буквально провалилась, ездить стало невозможно. Машины не могли проехать, было очень тяжело. Дети ходят в школу — прямо перед домом всё обрушилось», — говорит женщина.

В настоящее время повреждённый участок дороги засыпан грунтом. В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что о проблеме знают. По данным ведомства, в июле–августе 2025 года улицу ремонтировала подрядная организация — ТОО «Atash Trans Logistics». Перед укладкой асфальтобетонного покрытия и на этапе уплотнения основания дороги экспертизу проводил Национальный центр качества. Тем не менее асфальтобетонное покрытие дало просадку.

«По результатам проведённой проверки установлено, что на отдельных участках улицы Акторгай ранее проводились работы по прокладке канализационных труб. Именно в этих местах вследствие осадки грунта произошло проседание асфальтобетонного покрытия», — сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента.

В управлении отметили, что выявленные дефекты будут устранены за счёт подрядной компании, поскольку гарантийный срок составляет более пяти лет. В настоящее время подрядчики приступили к подготовительным работам. Полное завершение восстановительных работ запланировано до конца марта.