Прогноз погоды на 20-22 апреля 2019 года

На юге Казахстана весна в полном разгаре, чего не скажешь про северную половину республики. Здесь и в предстоящие выходные дни сохранится пасмурная погода с мокрым снегом и с ночными температурами до минус 10°С, что ниже климатической нормы на 3…5°С.

Такая погода связана с активными циклонами, перемещающимися один за другим через Баренцево на Карское море, а арктические фронты, входящие в систему этих циклонов, и будут оказывать влияние на погоду северной половины Казахстана.

Южные же области республики по-прежнему будут находиться под влиянием южной фронтальной зоны и связанных с ней атмосферных фронтов. С ними также в выходные дни ожидаются дожди, местами сильные, гроз, местами возможен град. Но здесь тепло, днём воздух прогреется до плюс 15…22°С, что близко к средним многолетним значениям.