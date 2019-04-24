Конец апреля отметится в Казахстане на севере небольшим снегом, а на юге проливными дождями, возможно, и градом.

«На погоду в северных областях Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние арктические холодные фронты, с которыми ожидаются дожди, в ночные часы, переходящие в мокрый снег.

А южный циклон с атмосферными фронтами будет вызывать дожди в южных, юго-восточных, центральных и восточных областях, местами ожидаются сильные дожди, грозы и град.

Температура воздуха сохранится около и ниже средних многолетних значений для прогнозируемого периода», — передает РГП «Казгидромет».

В Шымкенте 25, 26 апреля ожидается дождь, температура воздуха днем прогреется до 14-15 градусов тепла, ночью опустится до +7. В субботу ожидается ясная погода и повышение температуры воздуха днем до 17 градусов со знаком плюс.