В Шымкенте на проспекте Нурсултана Назарбаева в скором времени появится новый парк. Здесь же планируется основать зону отдыха для горожан и гостей города.

В парке будут установлены столбы освещения, проложены тротуары и велодорожки. Работы обойдутся государственному бюджету в 310 миллионов тенге. Все документы на строительство уже прошли государственную экспертизу.

Нурлан Бектурсынов, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ:

«В парке не будет шумных аттракционов, фонтанов и других элементов активного отдыха. Будет всё оборудовано для спокойной прогулки горожан. Будут стоять скамейки, беседки тротуарные и велосипедные дорожки. Из подвижных элементов будут только автодром для картинга».

Напомним, два года назад в Шымкенте была принята программа «Шаткал». Согласно ей в окрестностях и в черте города в шести зелёных зонах будет высажено 83 тысячи молодых деревьев.