Новый парк на 18 гектарах появится в Шымкенте

Специалисты городского управления строительства подвели итоги работы ведомства за 6 месяцев этого года. И рассказали о планах на грядущее полугодие. В этом году по словам чиновников в Шымкенте будут сданы около десятка объектов социальной инфраструктуры.

В городе будет больше парков: новая точка притяжения горожан и гостей займет порядка 18 гектаров. Помимо этого продолжится строительство ещё 90 объектов, на которые выделено в общей сложности 56 миллиардов 800 миллионов тенге.

Жилой фонд пополнится многоэтажными домами в микрорайоне «Туран». В строй введут 31 дом по кредитной программе и 20 многоэтажек предназначенных под арендное жильё.

«В этом году управление строительства возводит 90 объектов. Среди них большинство, конечно же, жилые дома. Как вы знаете, спрос на жильё в республике сейчас очень высокий. В этом году мы планируем построить 51 жилой дом, общей численностью 2 тысячи 972 квартиры. Планируем их сдать до конца этого года», — рассказывает руководитель управления строительства г. Шымкента Абилсеит Рабаев.

До конца года так же планируется ввести в строй 12 объектов инженерной инфраструктуры в микрорайонах Туран, Бозарык и Жанаталап. Как говорит руководитель управления, за качеством строительства будет вестись строгий контроль. А подрядные организации обязаны дать пятилетнюю гарантию. В течении этого срока они должны устранять все выявленные дефекты.

«Согласно заключённым с подрядными организациями договорам, в течение пяти лет они должны за свой счёт ликвидировать недочёты и привести в порядок сданные объекты, если там будет выявлен брак. Можно сказать, что гарантийный срок у нас в городе один из самых больших. В других регионах он начинается от двух лет», — говорит Абилсеит Рабаев, руководитель управления строительства г. Шымкента

В Шымкенте ведётся и возведение 13 социальных объектов. В их числе спортивные и культурные сооружения, а так же больницы. До конца года планируется сдать в строй парк, два спортивных и один пожарный объекты.