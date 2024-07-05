Что не так с дорогостоящим парком Шымкент сити?

Ко дню города в южном мегаполисе запустили долгожданный проект — парк «Шымкент сити» стоимостью 5,3 млрд тенге. С момента открытия прошло всего 16 дней и вот, что мы увидели в ходе ночной прогулки.

Парк площадью в 18 гектаров изобилует различными активностями. Это спортивная зона для детей и взрослых: футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, скейт-парк. По периметру парка раскинулась велодорожка протяженностью 2 км. Главная достопримечательность: большое озеро площадью 5800 кв метров, большие фонтаны, рядом есть лежаки, можно позагорать. Большой амфитеатр.

Есть также подвесные скамейки-качели. Много беседок, есть даже со столом: люди устраивают пикники и играют в настольные игры. Детям тоже есть где разгуляться. На территории парка Шымкент сити есть 4 детские площадки. Одна из них для детей с ограниченными возможностями с удобным спуском-пандусом для колясок. Есть игровые зоны на песке. Пока что, это единственный парк в Шымкенте с таким количеством активностей.

Первые проблемы возникли у парковочной зоны. Не хватает мест, машин очень много. И это при том, что вокруг ведется активная застройка, а новые жилые комплексы еще не сданы в эксплуатацию. Люди уже сейчас едут сюда со всего города.

Видео взято из социальных сетей

Интересно, что изначально местные власти обещали построить 3 очереди данного парка с общей площадью в 45 гектаров. Однако на данный момент построена лишь первая очередь. О строительстве второй и третьей в Управлении строительства отметили, они будут, но с корректировками, и когда именно, неизвестно.

Интересен еще факт, что парк дали на пользование жителям города, хотя по факту акт приема-передачи объекта еще не подписан. Территория будет передана на баланс Управления развития комфортной городской среды. Уже первая неделя показала, что нет должного контроля на территории. Например, вот так он выглядит по утрам. Кругом мусор, все урны переполнены до краев. Может ли такая картина заинтересовать туриста??

Территорию парка уже оккупировали местные торговцы. Кругом стихийная торговля. При том, что охрана здесь имеется, но рядом продаются всевозможные перекусы: курт, коже, хот-доги, кукуруза, поп-корн, напитки, а также игрушки, шары. Понятное дело, что вся эта прелесть разбрасывается по всей территории парка.

Сами торговцы честно признаются, разрешения на продажу у них нет, но бояться нечего, полиция сюда не заглядывает. Тем временем пешие пути заполонили детские машинки на прокат.

Этим материалом мы хотим обратить внимание жителей и гостей города, давайте соблюдать чистоту, оставлять мусор только в положенных для этого местах. Сохраним парки для наших же с вами детей. Кстати на данной территории достаточно камер видеонаблюдения. Вычислить нарушителей правоохранители смогут в два счета, при желании. А пока данная территория остается бесконтрольной, и надеемся, что в скором времени акимат Шымкента наведет порядок.