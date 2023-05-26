Новый огромный парк появится на территории Шымкента

В Шымкенте представлен эскизный план нового масштабного парка, который будет построен на территории микрорайона Shymkent City в северной части города, ближе к проспекту Байдибек Би.

Общая площадь парка составит более 45 гектаров, а его территория будет поделена на три части: южную, центральную и северную.

Южная часть станет главной входной группой, которую украсят величественная арка высотой 10 метров и фонтанный комплекс “Тюльпан”. Также по всей территории парка будут проходить пешеходные аллеи, вело- и беговые дорожки. Предусмотрены скамейки, workout-площадки и детские игровые комплексы.

Ключевыми объектами центральной части станут искусственное озеро площадью 5800 кв.м, по берегу которого будет организован фудкорт и амфитеатр. Здесь же будет находиться парк развлечений с различными аттракционами. На спортивной территории появятся футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, а также скейт-парк с памп-треком для любителей покататься на доске.

Интереснейшим архитектурным экспонатом станет скульптурная композиция “Глобус Шымкента”. Инсталляция выполнена в виде шара как символ планеты – единого дома человечества. В верхней части – образ города, самые важные достопримечательности, знаковые строения и узнаваемые символы, собранные авторской техникой в форму шара.

Нижнюю часть украшает рельефная геральдика с национальным орнаментом. “Глобус” окружают водопады и барельефы, выполненные в авторской 3D-технике арт-металла, на них будут изображены быт, культура, музыкальное наследие, история нашего народа.

Большое внимание уделено озеленению и ландшафтной концепции парка. На территории парка запланирована высадка более 7 тысяч деревьев, 20 тысяч кустарников, 5 тысяч кв.м. цветников. Они украсят весь парк, но наиболее примечательными, без сомнения, станут “Сосновый бор”, “Фруктовый сад”, “Вишневый сад”, “Платановая аллея” и моно-сады с декоративными травами и кустарниками.

Стоит напомнить, что район Shymkent City активно развивается как в жилом, так и в инфраструктурном плане. Сегодня на территории микрорайона уже реализовываются жилые комплексы и бигвилли, в ближайшем времени здесь появятся первые школы.