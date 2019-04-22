На этом список претендентов на выдвижение исчерпан.

К претендентам на выдвижение кандидатом в президенты от партии «Ак жол» подключились депутаты Мажилиса, передает Zakon.kz.

К претендентам на выдвижение кандидатов в президенты от партии «Ак жол» подключились депутаты Мажилиса 5 и 6 созывов – банкир, актюбинка Дания Еспаева и глава Союза строителей Казахстана из Нур-Султана Талгат Ергалиев. Они так же записали видеообращения к однопартийцам с просьбой поддержать их кандидатуры.

Решение об участии партии в выборах и выдвижении кандидата примет съезд, назначенный на 24 апреля 2019 года. Состоявшийся 13 апреля Пленум ЦС «Ак жола» не смог определить кандидата на президентские выборы.

Ранее свои обращения распространили депутаты городских маслихатов Куат Рахимбердин из Усть-Каменогорска и Асан Кошмамбетов из Тараза, Серик Ерубаев из Атырау, а также известный юрист Евгений Кинцель, заявивший о своем решении еще на пленуме ЦС партии 13 апреля.

Юридическая служба партии сообщает, что на этом список претендентов на выдвижение исчерпан.