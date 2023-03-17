Арман Оразбаев: Цель-добиться занятости населения

Арман Оразбаев, который считает своим долгом улучшить качество жизни населения, посетил один из важнейших объектов мегаполиса «Куатжылу орталық-3″.

Сотрудники центра ознакомились с предвыборной программой кандидата и обсудили волнующие их вопросы. Кандидат в депутаты маслихата по избирательному округу №11 отметил, что намерен внести вклад в развитие города.

Кандидат в депутаты маслихата по избирательному округу № 11 Арман Оразбаев ознакомился с ходом работ в учреждении «КуатЖылуорталық-3». Внёсший большой вклад в возведение важного для мегаполиса объекта, отметил, что масштабы учреждения, не имеющего аналогов в стране, в ближайшее время снова расширятся. Руководитель учреждения благодарен за труд Оразбаева, инициатора доброго дела.

Пердебай Сабитов, генеральный директор ГКП «Куатжылуорталык-3»:

«Большой вклад есть Армана Оразбаева в строительстве этой котельной. Выиграв тендер, он провел эти работы на отлично. Молодой специалист, участвовавший в строительных работах, внёс вклад в развитие тепла и энергетики города. Мы поддерживаем такую молодежь, будем голосовать. Мы уверены: кандидат приложит все усилия для процветания нашего города!».

Котельная зимой обеспечивает город теплом, а летом — горячей водой. Строительство объекта выполнено в соответствии с современными требованиями, а самое главное — работает в автоматизированной системе. Работает без перебоев.

Арман Оразбаев, кандидат в депутаты маслихата г. Шымкента:

«Этой котельной нет аналогов в Казахстане и странах СНГ. По сравнению с ТЭЦ-3, мощность в два раза больше. Она может охватить теплом от 85-ти до 90-ста процентов города. Были сложности, не было хороших специалистов, но мы, изыскав все возможности, построили в срок».

Кандидат стремится стать мостом между народом и властью. Предвыборная программа кандидата, направленная на улучшение качества жизни населения, состоит из 9 важных для населения направлений. Главная цель Армана Оразбаева — обеспечить стабильную занятость населения и повысить благосостояние страны.

Оплачено из личных средств кандидата в депутаты маслихата г. Шымкента по избирательному округу №11 А.Оразбаева.