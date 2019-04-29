В Службе центральных коммуникаций директор Гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт рассказала какая погода ожидается на Майских праздниках в период с 30 апреля по 2 мая.

Накануне праздников, 30 апреля, на большей части Республики Казахстан сохраняется неустойчивая погода, осадки, в северных регионах дождь с переходом в снег, град, порывистый ветер, после кратковременного потепления вновь похолодает:

на западе – ночью до -2+5°С, днем до +7+15°С;

в северо-западной половине – ночью до -5+5°С, днем от +15+20°С до +2+10°С;

на остальной территории пройдут дожди с грозами, но сохраняется теплая погода +15+25°С.

На 1-майские праздники жителей западных областей ожидает погода без осадков, днем воздух прогреется до +10+20°С.

Для жителей северных, центральных и восточных регионов погода менее благоприятна, сохраняются осадки (дождь, снег), на востоке Казахстана сильные осадки, с порывистым ветром, не исключены в ночные и утренние часы гололед и туман. Довольно холодно ночью -2-7°С, днем +3+11°С.

На юге и юго-востоке Казахстана вновь дожди, местами сильные с грозами, градом и порывистым ветром. Температура ночью будет в пределах +2+10°С, на поверхности почвы возможны заморозки до 3 градусов, днем +12+20°С.

2-го мая в западной половине ожидается погода без осадков, восточной половине все еще сохраняются местами осадки, на юге дожди с грозами и порывистым ветром. На западе и юге страны температура днем составит +15+25°С, на севере, в центре и востоке +5+15°С.