В Шымкенте медсестра сделала клизму годовалому ребенку кипятком, об этом на своей странице в Facebook сообщила пользовательница Кенжегуль Тергембаева.

Да, именно так и произошло в инфекционной больнице города Шымкента. Мне позвонила отчаянная молодая мама пострадавшего ребенка Арайнур Калкаман, жительница Туркестанской области.

По её словам 25 марта ребенку Нурислам Тасполату стало плохо и их на скорой отвезли в инфекционную больницу Шымкента и госпитализировали, так как у ребенка была рвота и температура. Поставили диагноз ОРВИ. Затем поставили систему и ребенок пошел потихонечку на поправку.

28 марта во время обхода врач назначил ребенку клизму, так как три дня малыш не ходил по «большому». Как медсестра начала делать клизму, ребенок так сильно заплакал, что капли воды попала на мамины ноги. Арайнур почувствовала, что вода была такая горячая.

Когда она сказала, что вода слишком горячая, медсестра ей ответила, что они постоянно такой температурой делают клизму, и дальше продолжила.

ФОТО Кенжегуль Тергембаева

Мама малыша с шоком рассказывает: «Когда закончила, я увидела сильный ожог кожи у ребенка, и порой мне показалась что красное мясо видать было. Я так испугалась, растерялась, побежала к врачу в кабинет. Кричала от паники, что ребенка обожгли. И она мне в ответ так спокойно: «Позови ту медсестру, кто клизму делал».

Состояние у ребенка сейчас тяжелое. Не может какать, идет кровь, без конца плачет от боли. Мама тоже переживает стресс (у нее от нервов мочевой пузырь не держит).

Теперь руководство данной больницы хотят просто избавиться от мамы и малыша, чтобы не нести ответственность. Они на данный момент рассматривают их перевести в Астану в центр «Материнства и детства».

Но мы хотим, чтобы это сделали по указанию Министра здравоохранения Республики Казахстан, под личным контролем господина Биртанова и после служебного расследование данной Инфекционной больницы г.Шымкента.

Наша первая задача: это спасти ребенка, поправить здоровье. Поэтому, просим Вас, уважаемый Министр здравоохранения, если читаете данный пост, просим в срочном порядке перевести ребенка в город Нур-Султан и взять на личный контроль ответственность данных должностных лиц.

Отец мальчика рассказал порталу vera.kz, что клизму делала старшая медсестра.

«В четверг отправили в реанимацию. Его посмотрели специалисты из ожогового и проктолог. Мы написали заявление в полицию, они приняли. Сейчас выпишут, а что будет дальше, мы не знаем, будут ли трудности у ребенка», — сказал мужчина.

Главный врач больницы Амангельды Нурлыбаев заявил, что инцидент расследует комиссия. Результаты будут известны только к концу недели. Пока же от работы временно отстранили двух медсестер, которые могли быть причастны к случившемуся.

«Состояние ребенка удовлетворительное, ближе к удовлетворительному. Комиссия работает. Мама сказала, что никаких жалоб она нам не предъявляет. Я с мамой разговаривал, она не знает, кто жалуется», — сообщил он по телефону.

Издание отмечает, что пострадавший ребенок третий в семье. Одного из детей родители потеряли год назад, их малыш вышел погулять и утонул вблизи ресторана «Поплавок».