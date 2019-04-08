В Акмолинской области спасатели Шымкента продолжают оказывать помощь населению.

08 апреля в 00:30 спасателям поступила просьба от жителей населенного пункта Тайтобе о том, что два автомобиля марки «Toyota» выехали в поле искать свой скот и на расстояние 8-ми км от н/п Тайтобе автомобили увязли в грязи и не могут двигаться дальше.

Незамедлительно к месту вызова был направлен оперативно-спасательный автомобиль и 3 человека личного состава ОСО г. Шымкент. По прибытии на место происшествия выяснилось, что неблагоприятные погодные условия стали причиной сложившейся ситуации.

Спасатели с помощью буксировочного троса извлекли автомобили на твердую поверхность, после чего автомобили продолжили движение.