Показать шымкентской публике свое необычное шоу, в третий милионник страны приехал московский цирк династии Корниловых «Цирк Слонов».

Главной изюминкой фееричного по своей красоте шоу, стали выступления настоящих индийских слонов, в постановке дрессировщика в 4-м поколении Андрея Дементьева-Корнилова. В восторге останутся шымкентские зрители и от авторской музыки, шикарных костюмов и хореография лучших мастеров современности.

На арену «Онсутик цирка» выходят артисты московского шоу «Цирк слонов». Кордебалет, воздушные гимнасты и конечно, пожалуй главные участники представления — грациозные настоящие индийские слоны. За генеральной репетицией представления следят десятки людей: свето- и звукооператоры проверяют готовность техники, а главный режиссер раздает артистам ценные указания. Все для того, чтобы шымкентцы уже завтра, 13 апреля, увидели настоящее цирковое шоу.

«Шымкентский цирк он такой камерный, домашний и здесь все очень здорово, и я вам скажу по секрету, звук даже лучше чем в другом цирке в Нур-Султане. Мы ехали и думали как будет, это же не столица, но здесь принимают очень хорошо. В конце шоу хочется сказать Рахмет Шымкент», — рассказывает Владислав КИМ, ведущий шоу «Цирк слонов».

В Шымкенте 10-летняя Марго на свежем воздухе впервые. Слон на улице, а не на арене цирка, вызывает у людей как минимум удивление. Животному же, шымкентская погода, похоже, пришлась по вкусу — Марго прогулялась, поиграла с деревьями, и перекусила на открытом воздухе бананами. Всего же в шоу «Цирк слонов» принимают участие 3 индийских слона, причем самому старшему животному — 65 лет. Грация этих жителей саванны поражает воображение – они с легкостью строят пирамиду, танцуют, балансируют на шаре, играют на музыкальных инструментах, жонглируют и крутят хулахупы! Некоторые их трюки даже занесены в Книгу рекордов Гиннеса! Это огромная заслуга дрессировщика в 4-м поколении Андрея Дементьева-Корнилова.

«Основная изюминка — это наши индийские слоны. Они очень известные артистки, кроме циркового жанра, они снимаются в кино, у нас самая старшая слониха — кинозвезда, они снималась во многих советских фильмах. Слоны поддаются дрессуре легко, потому что они очень разумные животные, с ними легко найти общий язык, с ними легко договориться, они легко обучаемы и, самый сложный процесс, это уход за ними. Переезд и соблюдение всех температурных режимов, так как эти животные очень теплолюбивы и они всегда должны находиться в тепле», — рассказывает дрессировщик, Андрей Дементьев-Корнилов.

Фееричное шоу, как уверяют участники представления, понравится шымкентцам самых разных возрастов. «Цирка слонов» в третьем миллионнике пробудет до 5 мая. Билеты можно приобрести в кассах «Онтустик цирка».

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