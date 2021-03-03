Цирк, который в связи с карантинным режимом долгое время работал онлайн, вновь откроет свои двери для своих зрителей.

Шымкентский цирк впервые представит новое представление в направлении современного цирка мирового бренда «Cirque du Soleil».

В программе будут представлены новые, интересные и опасные номера, такие как воздушный полет, акробаты, выступающие без страховки, дебютные номера молодых артистов, репризы клоунов, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— Мы готовим большую программу к празднику Наурыз. У нас есть ряд планов по возрождению циркового искусства, внедрению различных практик. В день готовятся по 10-20 человек. В целом нужно быть готовыми к празднику. В настоящее время разрабатывается концепция по таким вопросам, как благоустройство, подготовке кадров, создание для них условий. Есть предложения построить в будущем общежитие для специалистов. У нас не хватает специалистов. К этому искусству нужно привлекать трудолюбивую молодежь, — сказал Н. Адильханов.

«Шымкент-цирк» является одним из самых молодых цирков в мире. В этом году отмечает 10-летний юбилей. Творческий коллектив начинает 2021 год с уникальным экспериментальным проектом – «Цирк без зверей». Таким образом, будет развиваться в направлениях клоунады и шапито, джигитовка и каскадёрство, жонглирование и эквилибристик, воздушные гимнасты.

Первая программа

5,8 марта в 16.00

6,7 марта в 14.00

Продолжительность программы 80 минут.