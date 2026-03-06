Шымкентская укротительница львов вспомнила о своей встрече с Никулиным

Первая женщина-укротительница львов в Казахстане, живет в Шымкенте. Большую часть своей жизни наша героиня посвятила цирковому искусству. Сейчас она работает с породистыми собаками.

Еще пять лет назад эта хрупкая женщина управляла львами на манеже. И грозные хищники вели себя в присутствии дрессировщицы, словно домашние кошечки. После того как царей зверей отправили в зоопарк Жанна Калметова занимается постановкой программ с собаками, но по сей день помнит львят которых вырастила.

«Мне посчастливилось работать со львами с 2017 года, двухмесячных я взяла. Они с нашего зоопарка переводом. Конечно я вложила всю свою любовь душу, труды, доброту, потому, что дрессура требует спокойствия как и ребенок, а вы же своему ребенку объясняете, что вот это нельзя»,— говорит артистка.

Женщине не место в цирке, с улыбкой вспоминает героиня слова родных, которые долго пытались отговорить ее от непростой работы. Но, тяга оказалось сильнее. Интерес к искусству у Жанны проявился еще в детстве.

Благодаря трудолюбию и таланту она смогла добиться успеха на арене. Одним из самых памятных моментов в ее карьере. стала работа с легендарным советским артистом цирка и кино Юрием Никулиным. Единственную фотографию с легендой, как и связанные с этой встречей воспоминания, бережно хранит до сих пор.

«Он конечно на тот момент не выступал, но он постоянно нас вдохновлял на работу, приветствовал перед репетицией, перед выходом. Каким вы запомнили Юрия Никулина? Добрым, старым седым дедушкой. Тогда ему было за семьдесят»,-говорит Жанна Калметова.

По стопам цирковой артистки пошла и ее дочь — Перизат Анарбекова. Она — воздушная гимнастка, выполняет сложные трюки под самым куполом цирка. Паря, словно экзотическая бабочка над ареной.

«Мне очень нравятся мои выступления, потому что они дарят мне радость. Нравится получать восхищенные отзывы зрителей, то как они реагируют»,- говорит Перизат.

Накануне весенних праздников наши героини готовят новую программу.

Для них, главный подарок — полный зал и счастливый зритель.