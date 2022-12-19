Легендарный цирк Никулина приехал в Шымкент

Грандиозное шоу собрало под куполом цирка сотни зрителей. В Шымкент приехал легендарный цирк Никулина.

Московские артисты подготовили полуторачасовую новогоднюю программу. Особый восторг у зрителей вызвал медведь — за рулём автомобиля!

Цирковой номер поготовила Ольга Кудрявцева. Чтобы обучить медведя управлять автомобилем, у дрессировщицы ушло три года. Косолапые-артисты, несмотря на свою неуклюжесть, отличаются силой, ловкостью, сообразительностью и ловко жонглируют кольцами.

Ольга Кудрявцева, дрессировщица цирка Никулина на Цветном бульваре:

«Я буду просто демонстрировать, я просто буду артисткой. А медведь будет делать трюки, которые я думаю должны понравиться зрителям. Мы показываем то, на что способен зверь. И для того, чтобы зрители поняли, медведь рулем управляет сам автомобиль, мы до этого показываем картинг, где совершенно полностью открытая машинка. Сразу открою секрет, медведь не заводит машину и не давит на педаль. Медведь полноценно управляет рулем».

От выступления воздушных гимнастов и канатоходцев — дух заватывает! Зрители поражены мастерством, силой и выносливостью — на грани человеческих возможностей! По словам организаторов, традиционный приезд цирка всегда сопровождается бурными овациями от безграничных талантов. В том числе умении развеселить публику и поднять всем настроение.

Роман Алиев, технический директор цирка Никулина на Цветном бульваре:

«У нас канатоходцы, вольно стоящая лестница, дрессированные собаки, шикарнейший клоунский дует, музыкальные клоуны, не часто встретишь таких клоунов музыкальных, которые так работают. А вообще про программу рассказывать тяжело, лучше придите и посмотрите на самом деле. Специально подготовили новогодний спектакль с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так что этот спектакль не чисто цирковой, еще в нем участвует Дед Мороз и Снегурочка»

Цирк Никулина пробудет в Шымкенте до 8 января. Билеты на легендарное, уникальное новогоднее шоу можно приобрести в кассах цирка или онлайн: на сайте кассир.кз.

Контактный телефон: 8-771-355-49-00, адрес: проспект Бауыржана Момышулы, 43/2