Отказ от животных, правда или фейк? В Шымкентском цирке рассказали правду о новости в которой говорится, что они окончательно планируют отказаться от животных в своих выступлениях.

Оказалось, что новость недостоверна, без животных в номерах будут выступать лишь на Наурыз, другие шоу программы будут проходить с участием питомцев городского цирка. Как сейчас живут животные, в каких условиях содержатся и почему они не смогут жить в зоопарке рассказывает Анастасия Новикова.

На манеже шымкентского цирка — львы Лео и Симба. Несмотря на отсутствие представлений, животные с дрессировщицей репетируют один из самых популярных номеров.

Львята — Симба и Лео — попали к ней в трехмесячном возрасте. С тех пор троица неразлучна. Новость о том, что цирк хочет отказаться от выступлений с животными, стала для Жанат Калметовой большой неожиданностью!

Жанат КАЛМЕТОВА дрессировщица: «Готовятся новые номера, новое шоу … мы в ответе за своих питомцев, это фейковые новости».

Руководство цирка заверяет, что отказываться от своих подопечных, а уж тем более от выступлений с теми, кого приручили, никто не собирается. По словам Жанат Калметовой, вне цирка животные долго не проживут, питомцы и их хозяева слишком привязаны друг к другу.

Выступление без животных, планируется. Правда — это будет разовое выступление на Наурыз, в рамках экспериментальной программы.

Руководство шымкентского цирка уверяет, что для животных здесь созданы необходимые условия содержания. У каждого обитателя — свой рацион питания, выгул, осмотр ветеринара. Дрессируют в цирке не методом кнута, а — исключительно, пряника — за каждое выполненное задание животные получают вкусные угощения.