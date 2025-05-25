Дрессировщица с характером хищника: история Жанат Калменовой

На этой арене правит она. Жанат Калменова. Каждый её выход как вызов законам природы. Но в этом царстве силы и инстинктов ей подчиняются даже львы и тигры. Коллеги ее называют хрупкая женщина с характером хищника.

Жанат Калменова, дрессировщица: «Важно с животными находить общий язык, для меня это не только работа, но и мое призвание. Я люблю животных! Тут важно подстроиться под характер, но бдительным нужно быть всегда. С хищниками тоже опасно, но мы как-то находим общий язык».

Её рабочее место — цирковая арена. А пришла она в эту профессию 30 лет назад, окончила педагогический, но потом решила — учить она будет не людей, а животных. По ее стопам пошли и дети, один фокусник, другой жонглёр, а дочь акробатка.

Айша Сайранбай, дрессировщица: «Когда мама меня привела в цирк, я тоже хотела попробовать и мне было интересно. Далее я стала пробовать, дрессировать собачек. Мне это понравилось и это стало моим любимым делом».

Каждый выход на арену как экзамен. И именно благодаря таким людям, в цирке всегда аншлаг, потому что Жанат не просто дрессировщица. Она — часть культуры, которой Казахстан может гордиться.

Шуддин Саидов, корреспондент: «Я тоже решил попробовать себя в роли дрессировщика, сейчас собачка по кличке Белла должна принести мне цветок, за мое выступление перед вами, уважаемые зрители. Вооот! Спасибо тебе, Белла».