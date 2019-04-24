В Туркестане прошла первая неформальная встреча главы региона Умирзака Шукеева с представителями бизнес-сообщества области.

В ходе открытого разговора были обсуждены проблемные вопросы в сфере предпринимательства, сельского хозяйства, в том числе повышение урожайности сельхозпродукции, развития интенсивного садоводства, эффективного использования сельхозземель, систем капельного орошения, строительства откормочных площадок и водохранилищ, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Глава региона отметил готовность поддержать начинания и проекты предпринимателей, направленные на развитие области.

«Только объединив усилия государства и бизнеса, можно добиться ожидаемых результатов. Все ваши предложения и замечания обязательно будут учтены в работе, для этого мы и собираемся! Готовы оказать вам любую посильную поддержку, но мы должны понимать, какой вклад в развитие области вы сможете внести в свою очередь»,- сказал У.Шукеев.

Кроме того, аким области призвал предпринимателей активно предлагать свои идеи и проекты. В ходе встречи Умирзак Естаевич поделился с планами и своим видением развития областного центра. Вместе с тем, главе региона было предложено проводить подобные мероприятия раз в квартал.

Завершая встречу, аким области заверил, что все озвученные вопросы будут подробно изучены для дальнейшего качественного решения.