Сегодня не стало известного в Туркестанской области общественного деятеля, краеведа, историка, журналиста, барда писателя Кенесбая Исмаилова.

Кенес, как звали его многочисленные коллеги, а друзья — просто Кеша, был очень отзывчивым и верным товарищем, открытым и очень творческим человеком. Он очень любил всё живое: природу, музыку, людей и саму жизнь. Часто писал об этом стихи и рассказы. Многим из нас он привил любовь к путешествиям по родному краю и к горам. Именно с его легкой руки стали традиционными в Южно-Казахстанской области фестивали «Я сердце оставил в горах», фестиваль бардовской песни на реке Арысь, сплавы на катамаранах. Он по-настоящему, чисто и трепетно любил свой край и эту любовь передавал всем, кто приезжал к нам. Не говоря уже о тех, кто живет здесь.

Его песни, напевные, как горный ручей, стремительные как бурный поток горной реки, с высоким слогом и чувством ритма, словно величественные скалы, давно уже стали любимыми, их исполняют барды по всему миру.

Его книги читает молодежь, и те, кто старше, потому что они написаны простым доступным языком, увлекают своей философией и мировоззрением.

Ушел большой мастер слова, который в таких маленьких рассказах-лакониках мог в нескольких предложениях передать дух и эпоху описываемого события.

Журналистское сообщество с особой теплотой вспоминает время, когда Кенес Исмаилов возглавлял пресс-службу акимата Южно-Казахстанской области.

В последние годы он работал заместителем главного редактора областной газеты «Южный Казахстан».

Не прошло и года как не стало его друга журналиста Алексея Гончарова, уход которого, видимо, Кенес перенести так и не смог. И все, кто верят, что есть жизнь после смерти, пусть думают о том, что они встретились на самой большой вершине, которую покорить нельзя.

Коллектив медиахолдинга OTYRAR выражает искренние соболезнования родным и близким Кенесбая Исмаилова.