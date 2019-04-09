В апреле в Казахстане ожидается две волны похолодания. На севере, востоке и в центре республики ночью температура воздуха понизится до -11°С, на западе до -5°С, передает РГП «Казгидромет».

«В северной половине апрель ожидается в пределах климатической нормы, а в южной половине – выше нормы на 1°С. В первой и во второй декадах ожидаются частые северо-западные вторжения с районов Скандинавии и западные вторжения с юга Европейской территории России. В результате прогнозируются 2 волны похолодания», — говорится в консультативном прогнозе.

Понижение температуры воздуха ожидается в середине первой и в первой половине второй декады. На севере и северо-западе страны в это время температура воздуха понизится ночью до -3-8°С, местами -11°С, днем до 0+5°С, местами +8°С; в южной половине – ночью до +5+10°С, местами 0°С, днем до +10+15°С, местами +20°С.

Между тем на западе похолодает в начале первой и второй декад: ночью здесь будет 0-5°С, днем до +5+10°С.

В центре и на востоке волна холода смещается на конец первой и середину второй декады, температура воздуха понизится ночью до -3-8°С, местами -11°С, днем до +5+10°С.

«Периоды понижения температуры воздуха будут сменяться волнами потепления. В начале первой и третьей декад в отдельные дни температура воздуха на севере, центре и востоке будет повышаться до +8+13°С, местами +18°С, а в юго-западной и южной половине страны до +20+25°С, местами +15°С, в начале третьей декады местами воздух прогреется до +30°С», — добавили в «Казгидромете».

Количество осадков в апреле предполагается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в юго-западной половине и местами в центре республики, больше нормы – местами на востоке и юго-востоке страны.