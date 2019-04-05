В Областном совете профсоюзов наградили тридцать многодетных матерей. Женщины с пятью и более детьми, умудряются работать и не плохо при этом зарабатывать. Многодетным мамам вручили благодарственные письма и теплые одеяла.

Для мамы восьмерых детей подарок от профсоюзов стал полной неожиданностью. Гульдана Байтореева приехала в Шымкент из Шардаринской области.

Гульдана Байтореева, обладательница знака «Алтын Алка», воспитатель: «У меня 8 детей, и уже четверо внуков, я все успеваю и работаю, и детей воспитываю. Заметно, что в стране стали создавать условия для многодетных матерей. Если так будет и дальше, то, конечно, будет демографический рост, я думаю».

Айнур Нускабаева, обладательница «Кумис Алка», главный специалист по жилищно-хозяйственным вопросам департамента статистики г.Шымкента: «Я сама мама шестерых детей. Сегодня нас поздравляли. Я желаю долголетия всем матерям, чтобы было побольше сил, и пусть в нашей стране будет больше многодетных матерей».

Таких активных, работающих, многодетных мам в Южном Казахстане 4 600.

Серик Ауесханов, заместитель начальника профессиональных объединений г.Шымкента: «Скажем честно, родить, воспитать ребенка, поставить его на ноги, при этом успевать работать — это огромный труд. И именно таких матерей поддерживает наше государство. В данное время разрабатываются планы, как помочь и поддержать таких женщин, действительно почетных граждан страны».

Жания Алимжан