Жители микрорайона «Достык» обратились в редакцию медиахолдинга OTYRAR. Возмущенные шымкентцы недовольны расписанием автобусов в их микрорайоне. По их словам, автобусы приходится ждать 2, а то и 3 часа. Причем, как выяснилось, с жалобами в акимат они обращаются не впервые. Но ситуация не меняется вот уже несколько лет.

Жители микрорайона «Достык» устали бороться за общественный транспорт. Единственные, кому такая ситуация на руку — таксисты. В час пик они неплохо зарабатывают.

Семейный бюджет матери шестерых детей Гульданы Спатаевой трещит по швам. Только на проезд в такси ежедневно уходит не меньше тысячи!

Гульдана Спатаева, жительница мкр Достык: «А что нам остается делать? За пропуск уроков нас могут наказать. Дети должны учиться! Автобусы ужасно ходят! Мне даже до больницы с грудным ребенком приходится добираться на такси. Не буду же я стоять с малышом два часа на пекле или под дождем?!»

Вместо 30 положенных автобусов на линию выходят не больше семи! Частые поломки общественного транспорта привели к тому, что пассажиры стали забывать, что здесь должен останавливаться автобус 17 «Б» и маршрутки 9 А и 105.

Наурыз Сугиралиев, начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Сейчас руководство говорит, что, из-за поломок, у них на маршрут выходит 6-7 автобусов. Но, мы сейчас дали предписание этой компании, чтобы они наладили эту работу».

Транспортники признаются, что ездить на Достык им не выгодно. Пассажиры, в основном — льготники. Вырваться из замкнутого круга можно. Вся надежда на дотации.

Максат Кененбаев, инженер маршрута 17 «Б»: «В этом микрорайоне проживает очень много многодетных матерей — обладателей кумыс и алтын алка. Они ездят бесплатно. К тому же очень маленький пассажиропоток. Это невыгодно для компании. А так, мы ждем новые автобусы. Вот-вот уже придут».

Новый 150-ый маршрут обещают запустить 19 апреля. На шести дополнительных автобусах можно будет добраться в микрорайон Достык, спецЦОН и железнодорожный вокзал Шымкента.

Анастасия Новикова