«Туристік Қамқор» и «Турпомощь» в Москве обсудили вопросы взаимодействия в сфере туризма

В Москве в рамках международной туристической выставки MITT-2019 состоялась встреча Председателя Корпоративного Фонда «Туристiк Камкор» — администратор Системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма — Инной Рей с руководством российской Ассоциации «Турпомощь» – объединение туроператоров в сфере выездного туризма – Александром Осауленко.

Стороны обсудили ход взаимодействия в рамках подписанного в марте 2018 года Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает пресс-служба КФ «Туристік-Қамқор».

На встрече стороны обменялись своими наработками, информацией, представляющей взаимный интерес в области развития туристского предпринимательства, подтвердив намерение по дальнейшему взаимодействия с целью развития туристической отрасли в сфере международных отношений, повышения уровня защиты начиная интересов конечного потребителя турпродукта, завершая участников рынка.

Обсуждены также вступающее в силу с 1 декабря 2019 года решение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) об открытии единого рынка в сфере туризма.

Стороны договорились разработать дополнительные соглашения, преследуя цель более полноценно обеспечить права и интересы туристов, находящихся на территории друг друга.

Система гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма работает с 2016 года и представляет собой совокупность правоотношений между гражданами Республики Казахстан, турагентами, туроператорами, туроператорами-фрахтователями, администратором Системы и уполномоченным органом в сфере туристской деятельности.

С 2017 года казахстанским туристам настоятельно рекомендуется выезжать за рубеж на отдых с туркодом. Специально созданный КФ «Туристiк Қамқор» призван оказывать помощь согражданам, попавшим в беду за рубежом, вернуться на родину. В первую очередь это касается тех, кто пострадал из-за деятельности недобросовестных турфирм. Таким образом, туристы из Казахстана при наличии туркода имеют гарантированную поддержку в случае экстренных ситуаций.

Справка: Что такое ТУРКОД?

ТУРКОД состоит из 11-13 (в зависимости от страны выезда) буквенно-цифровых символов. Он присваивается автоматически при оформлении каждой путевки. Этот шифр уникален для каждого туриста. При возникновении экстренного случая турист связывается с Фондом, сообщает номер своего туркода и ждет оказания экстренной помощи в ближайшие 24 часа.