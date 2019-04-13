В Сарыагашском районе объем валовой продукции, произведенной в прошлом году, составил 144 млрд. тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма увеличилась на 1,3 процента.

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил аким Сарыагашского района Кайрат Абдуалиев. Кроме того, количество активных субъектов малого и среднего бизнеса в районе в прошлом году составило 13,6 тыс. единиц.

В рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» в 2018 году было реализовано семь проектов на 244,2 млн. тенге. «В рамках программы индустриально-инновационного развития один инвестиционный проект стоимостью 450 миллионов тенге включен в карту поддержки предпринимательства, передает Региональная служба коммуникации Туркестанской области.

Этот проект планируется реализовать в 2019 году. В этом же году мы хотим открыть цех по производству макаронных изделий стоимостью 220 миллионов тенге. Работой будут обеспечены 25 человек», — сказал аким района.

В прошлом году в Сарыагашский район было привлечено 21,1 млрд тенге инвестиций. В текущем планируется привлечь 23 млрд тенге. В сфере туризма в районе оказывают услуги 30 лечебно-оздоровительных учреждений, один детский санаторий, один детский оздоровительный лагерь, один гольф-клуб и 20 гостиниц.

В 2018 году в эксплуатацию были сданы четыре туристических объекта стоимостью 491 млн тенге. Работой обеспечены 80 человек. В 2019 году будет запущено пять туристических объектов на 280 млн тенге, будет создано 110 рабочих мест.

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 58,5 млрд тенге, в 2019 году планируется его довести до 59 млрд. В 2018 году площадь орошаемых земель, введенных во вторичный оборот, составила 504 га, в текущем планируется довести до 924 га.

В Сарыагашском районе в 2018 году велось строительство 80 объектов на 9,6 млрд тенге. Из них 34 объекта уже сданы в эксплуатацию. В текущем году планируется построить 56 социальных объектов.