В селе Талап Байдибекского района готовятся ко Дню Победы.

До дня Победы остались считанные дни. Об этом помнят многие, но немногие делают что-то реально полезное для этого.

С почтением к памяти односельчан-участников Великой Отечественной войны относятся жители и уроженцы села Талап, которое расположено в Байдибекском районе Туркестанской области. Накануне Дня Победы жители собрались и сообща, асаром навели порядок на сельском мемориале «Талап боздактары 1941-1945 гг.».

На Мемориале высечены имена 39 земляков, участвовавших и погибших в Великую Отечественную войну, здесь же похоронен один фронтовик, погибший в мирное время — Оразалы Бейсебеков. Всего же из этого небольшого села Талап Боралдайского аулокруга на фронт ушли 83 воина. И только 43 из них вернулись домой… Каждый второй погиб в бою, возможно — от ран. К примеру, из семьи Бейсебека на войну ушли трое сыновей, вернулся только один – Оразалы…

Недавно рядом с мемориалом построили красивую мечеть. Это была давняя мечта и просьба односельчан. Мечеть возвели на средства основных спонсоров — Ораза Карабекова и Полата Бейсебекова. Некоторые односельчане тоже вложили свои посильные средства, другие внесли свое трудовое участие.

Народ Талапа в последние годы просто воспрял духом — жизнь-то действительно налаживается! Только в последние годы в этом ауле проложили асфальтированную дорогу, построили современную трехэтажную школу со спортивным и актовым залами, детский сад. Развивается малое предпринимательство.

А в эти дни вокруг села такая благодать, такая красота — кругом зеленеет густая трава, овраги и придорожные холмы сплошь покрыты ковром из цветущих маков. Красота! И всего этого могло бы и не быть, если бы больше 70 лет назад из этого аула, как из сотен-тысяч других сел, не ушли на фронт кто добровольцами, кто по повестке наши дорогие солдаты, спасшие мир от фашизма.