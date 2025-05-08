Два вопроса от сына ПОБЕДИТЕЛЯ

Хочу задать два вопроса тем, кто призывает не праздновать День Победы.

Вопрос первый. А вы знаете, что делал мой отец в Берлине в мае 1945 года, когда услышал, что кончилась война нашей Победой? Счастливый, со слезами на глазах он радовался, веселился и танцевал на парадной лестнице поверженного рейхстага! Да так что никогда больше такого ликования и счастья не было – ни до, ни после!

Вопрос второй. Что делал мой отец 9 мая 2004 года – в последний в его жизни День Победы (он умер 3 августа 2004 года)? Радовался со слезами на глазах и праздновал День Победы как самый Великий Праздник!

ОН – ПОБЕДИТЕЛЬ!

Я – СЫН ПОБЕДИТЕЛЯ!

Я буду в День Победы делать то же самое, что делал мой отец. Праздновать Победу! Пойду и возложу цветы к памятнику, Вечному огню, постою там… И если навернутся на глаза слезы, то поплачу со слезами благодарности моему отцу и его трем братьям, не вернувшимся с Великой Отечественной войны, со слезами благодарности ПОБЕДИТЕЛЯМ.

Мой дед и моя бабушка Науша, жившие в глубоком тылу, отправили на войну четверых сыновей: их звали Айтпай, Тоқшылық, Сыдығалы, Оразалы. Вернулся один – Оразалы.

Моя теща – Бибжан Аймухамедова. У них в семье было девять детей: две девочки (одна из них – моя теща) и семеро сыновей. Все семеро ушли на фронт, ни один из сыновей не вернулся!..

Так что я буду праздновать День Победы со слезами на глазах так, как завещал нам мой отец-ПОБЕДИТЕЛЬ!

Я точно знаю, что не потомки, возможно, дезертиров, требующие не праздновать этот священный праздник, правы, а прав мой отец – доброволец, ПОБЕДИТЕЛЬ, который вместе со своими однополчанами снял бы штаны с этих подлых пораженцев и надрал бы им задницы! И не предателям, потомкам дезертиров решать, как праздновать НАШУ ПОБЕДУ, а тем, кто эту Победу добыл, – ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Пусть фашисты и потомки дезертиров плачут, рыдают и каются как побежденные. А мой ОТЕЦ – ПОБЕДИТЕЛЬ, а я – СЫН ПОБЕДИТЕЛЯ. Он добыл священную ПОБЕДУ, а я, пока жив, буду праздновать День Победы С ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИ и БЛАГОДАРНОСТИ, а не горести и позора, как это должны делать побежденные германцы, итальянцы, румыны, им подобные, потомки дезертиров!

Мы, ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, никогда не должны идти на поводу у потомков побежденных и дезертиров, требующих не праздновать ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Полат Бейсебеков