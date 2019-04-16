В Шымкенте пока не определены организации, ответственные за благоустройство кладбищ.

Причина в том, конкурс по госзакупкам на выполнение работ по их благоустройству до сих пор не проведён. Как результат на христианских и мусульманских кладбищах растут горы мусора, что вызывает возмущение горожан, посещающих могилы родственников.

Трава разрослась и в жаркий период грозит пожарами, нет здесь и воды. Как обещают городские власти, после того как будет определён подрядчик, который освоит 88 миллионов тенге, выделенных на благоустройство кладбищ, все недостатки будут устранены.