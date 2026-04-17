Почему в Шымкенте приостановили цифровизацию кладбищ

В Шымкенте временно приостановлена работа пилотного проекта «Jerleu.kz». По данным управления цифровизации, жители не спешат оцифровывать места захоронения своих умерших родственников.

В рамках проекта Jerleu.kz планировалось нанести кладбища на специальную карту, где пользователи могли знакомится с необходимой информацией в режиме онлайн. Система должна была облегчить поиск захоронений и упорядочить кладбища. Однако спрос со стороны населения оказался недостаточно высоким.

Мухит Кемелов, руководитель городского управления цифровизации: «В Туранском районе есть большое кладбище. Мы провели там пилотный проект. Полностью его оцифровали, сейчас он работает. Но из-за заполняемости некоторых кладбищ продолжать проект дальше оказалось неэффективно, поэтому он был приостановлен. Реализация идет только на одной площадке в Туранском районе, так как именно там был предоставлен участок. Статус всё ещё пилотный. Заявок от населения очень мало, и обучить людей пользоваться системой — для нас сложная задача».

По словам специалистов, часть жителей не готова воспринимать подобные новшества. Одни считают это излишним, другие опасаются распространения личных данных. В целом большинство горожан о проекте вовсе не слышали.

«Не слышал об этом. Это что, религиозные придумали? Каждый сам решает. В принципе и так можно найти — через имама можно узнать, где похоронен человек», — житель Шымкента.

«Нет, не слышал о таком портале. В будущем посмотрим, проверим. В целом это удобно, возможно, пригодится», — житель города.

«После смерти человека, когда приходишь читать молитву, нужно знать номер. В этом есть правильный подход», — жительница Шымкента.

Представители духовенства поддерживают инициативу. По их мнению, систематизация кладбищ — это проявление порядка и уважения. Это избавит близких от сложностей с поиском могил в будущем. С религиозной точки зрения в этом нет ничего запретного.

Мухамеджан Естемиров, заместитель главного имама города Шымкента: «Основная цель — быстро находить и точно определять место захоронения. Бояться здесь нечего. Вносить данные о покойных в базу не является чем-то предосудительным. Всё осуществляется через код. У этого много преимуществ».

Окончательное решение о полном закрытии проекта по оцифровке кладбищ в Шымкенте пока не принято. Возможно, поможет разъяснительная работа.