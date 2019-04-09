За добровольную сдачу оружия выдается денежное вознаграждение.

В городе Шымкент с 10 апреля 2019 года проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусмотрена выплата денежных средств в сумме от десяти до ста месячного расчетного показателя за каждую единицу оружия, в зависимости от его вида, сообщает пресс-служба ДП г. Шымкент.

Лица, добровольно сдавшие зарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.