Полиция Шымкента пресекла нарушения правил хранения оружия

В Шымкенте сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» провели масштабные адресные проверки владельцев оружия, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере его хранения и регистрации.

Основной целью данных рейдов стало обеспечение контроля за соблюдением законодательства об обороте оружия, а также профилактика возможных правонарушений, связанных с его незаконным использованием.

В ходе проверок полицейские уделили особое внимание условиям хранения огнестрельного и травматического оружия, а также наличию действующих разрешительных документов у владельцев.

В результате проведённой работы были зафиксированы многочисленные нарушения установленных правил.

В частности, выявлены случаи ненадлежащего хранения оружия, а также факты несвоевременного продления разрешений на его хранение и ношение.

По итогам рейда сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении всех лиц, допустивших нарушения.

Всего в городе Шымкенте было установлено 73 факта, когда владельцы продолжали хранить оружие при истекшем сроке действия разрешений.

Все материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Представители полиции подчеркнули, что несоблюдение правил хранения и регистрации оружия создаёт потенциальную угрозу безопасности окружающих и может способствовать совершению правонарушений.

Владельцам напомнили о необходимости своевременно продлевать разрешительные документы, соблюдать требования безопасности и неукоснительно выполнять установленные законом нормы.

В департаменте полиции города Шымкента заявили, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе.

Они направлены на повышение уровня правопорядка, укрепление общественной безопасности и формирование у граждан правосознания, основанного на уважении к закону и ответственном обращении с оружием.