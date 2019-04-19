Антикоррупционщики предприняли еще одну попытку пресечь деятельность железнодорожных помогаек.

Специалисты проектного офиса «Адал жолы», агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с АО «Казахстан ТемирЖолы» встретились с сотрудниками коллектива железнодорожной станции «Шымкент».

Антикоррупционщики предупредили о том, какие проверки ожидают их в ближайшее время. И в первую очередь это коснется помогаек-перекупщиков билетов.К борьбе с перекупщиками железнодорожных билетов активно подключились антикоррупционщики.

Они выявили вопиющие факты. В кассах билетов не оказалось, а вот у перекупщиков их хоть отбавляй. Один человек может купить до 40 билетов! Возмущает мониторинговую группу и возможность безбилетного проезда.

В поездах по самым востребованным направлениям всегда есть свободные места!

Исламбек Майшекин, руководитель проектного офиса «Адал жол»: «Основная проблема — отсутствие билетов, наличие всевозможных посредников, перекупщиков. С этим мы боремся. На постоянной основе мы проводим рейдовые мероприятия, выезжаем по всем направлениям. Мы установили, что посредники выкупают часть билетов и выкупают их за более высокую цену».

За последние полгода было выявлено свыше ста фактов незаконной продажи билетов. К дисциплинарной ответственности, помимо перекупщиков, привлекли и сотрудников ж/д вокзалов. И пока с коррупцией не покончено, говорить о полном возмещение за возврат билетов на поезда рано. Сейчас комиссия составляет 1000 тенге.

Мера эта вынужденная.А чтобы проезд в поездах стал комфортней, пассажиры должны требовать чистое постельное белье, чай, бумагу, жидкое мыло и даже настольные игры!

Толеген Байгулов председатель первого антикоррупционного медиацентра: » Нужно, чтобы поменяли все матрацы, потому что сейчас они не соответствуют стандарту, и мы предлагаем другие матрацы и постельное белье».

Искоренить перекупщиков и возможность безбилетного проезда помогут внезапные проверки. Они пройдут и на шымкентской железной дороге.