В Шымкенте появится новое управление — управление государственных закупок.
Об этом стало известно в ходе внеочередной 48-ой сессии городского маслихата.
Предложение о создании нового управления поступило от руководителя аппарата акима города Еркегали Алимкулова. Депутаты поддержали его единогласно.
– Создание нового управления — требование времени. Теперь все государственные закупки будет проводить отдельный орган, отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.
Он также рассказал о том, в городе сегодня реализуется много проектов по государственно-частному партнерству.
Глава города пообещал, что в этом году Енбекшинский район будет полностью оборудован детскими дворовыми площадками.
Кроме того на сессии утвердили составы комиссий при акиме города по вопросам защиты общественного здравоохранения, по связям с религиозными объединениями и работе с НПО.