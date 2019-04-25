В Шымкенте появится новое управление — управление государственных закупок.

Об этом стало известно в ходе внеочередной 48-ой сессии городского маслихата.

Предложение о создании нового управления поступило от руководителя аппарата акима города Еркегали Алимкулова. Депутаты поддержали его единогласно.

– Создание нового управления — требование времени. Теперь все государственные закупки будет проводить отдельный орган, отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Он также рассказал о том, в городе сегодня реализуется много проектов по государственно-частному партнерству.

Глава города пообещал, что в этом году Енбекшинский район будет полностью оборудован детскими дворовыми площадками.