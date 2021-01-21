Информация о том, что по улице Туркестанской в Шымкенте загорелось кафе «Жеті тандыр» поступило на пульт управления 21 января в 16:54.

⠀

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что произошло загорание (на площади 2 кв. метра) вокруг вытяжной трубы.



⠀

Загорание было локализовано в 17:02 и полностью потушено в 17:09. Жерт и пострадавших нет.

⠀

«На месте происшествия работали 15 человек личного состава и 3 единицы техники Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкента и бригада филиала Центра медицины катастроф»,- сообщила группа по связям собщественностью ДЧС г. Шымкента.