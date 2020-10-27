Кафе и караоке-клуб, которые нарушали карантинный режим, выявлены в Шымкенте.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения в соответствии с Постановлением №41 Главного государственного санитарного врача города Шымкент карантинный режим продлен.

Сотрудниками полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий было установлено, что по улице Аргынбекова кафе продолжало работать после 23.00, несмотря на карантинные ограничения. Также в ходе проверки выяснилось, что сотрудники кафе обслуживали гостей без медицинских масок. У администратора данного объекта предпринимательства взята объяснительная.

Собранные документы направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Аль-Фарабийского района г.Шымкент для принятия мер по статье 425 КоАП РК к администратору объекта предпринимательства, работавшему, грубо нарушая ограничения, указанные в постановлении.

В Шымкенте снова выявили караоке-клуб, который работал ночью, вопреки установленным ограничительным мерам.

В ходе проведения рейдовых мероприятий участковыми инспекторами полиции Аль-Фарабийского РУП Департамента полиции г.Шымкент установлен караоке-клуб, расположенный по проспекту Кунаева, работавший после 23:00 часов ночи.

Собранные материалы тоже направлены в санитарно-эпидемиологическую службу для принятия мер по статье 425 КРКоАП.