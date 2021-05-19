Об этом свидетельствуют множество обращений, поступивших в Палату предпринимателей только за последнюю неделю.

Бизнес жаловался на то, что проверяющие наведываются в одни те же точки по несколько раз, не представляясь при этом и не предъявляя документов. На проверки выходят стихийно, как заблагорассудится. Иногда под видом мониторинговой группы приходит полицейские, которые ведут себя некорректно и запугивают персонал. Один из таких примеров был рассмотрен на очередном заседании Совета по защите прав и противодействию коррупции.

Индивидуальный предприниматель Бахытжан Сарсекбаев уже устал от штрафов и самоуправства мониторинговых групп. В своем кафе быстрого приготовления«Сезім на Севере» он продает бургеры, шаурму, донеры, чикен и холодные напитки. Причем, реализация продукции осуществляется на вынос, через уличные окошки кафе, исключая близкий контакт между продавцом и покупателем. На Совете предприниматель привел факты бесконечного преследования его деятельности со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«В последний свой визит с проверкой они даже не реагировали на нашу просьбу представиться, поэтому мы не знали, правомочны они нас проверять или нет. Никакого воспрепятствия с моей стороны не было, наоборот я обеспечил им доступ во все помещения кафе. Не найдя нарушений, они докопались до меня из-за к одного из посетителей, который был без маски, и пытались привлечь меня как предпринимателя к административной ответственности. Но он же никакого отношения ко мне не имел, это был посетитель. Складывается ощущение, что мониторинговая группа – это карательный орган, задача которого – наказать во что бы то ни стало», — отметил Бахытжан Сарсекбаев.

Рассказал он и о неоднократных ранее проверках сотрудниками миграционной службы Енбекшинского районного управления Департамента полиции. В результате их визитов предпринимателя не только оштрафовали, но и забрали в органы внутренних дел его родственников, выходцев из Республики Узбекистан, хотя на самом деле те являлись работниками предпринимателя.

Услышанное возмутило членов Совета.

«Судя по многочисленным жалобам от владельцев точек общепита, складывается впечатление, что мониторинговые группы очень любят проверять кафе и рестораны. Почему они так часто ходят именно туда, когда есть участки наибольшего риска – те же продуктовые рынки, ЦОНы, супермаркеты? Почему их противовирусные дозоры происходят когда им заблагорассудится? Существует ли какое-нибудь положение о мониторинговых группах, каково правовое поле действий мониторинговых групп? Если мониторинговые группы ничем не регулируются, то жалобы будут только увеличиваться. Надо прекращать незаконные проверки государственными органами бизнеса, и без того переживающего нелегкие времена», — возмутился член Совета Владимир Накисбаев.

Приглашенный на Совет прокурор прокуратуры Аль-Фарабийского района Закир Юсупов подтвердил, что деятельность и состав мониторинговых групп не урегулированы какими-либо нормативно-правовыми актами.

«Составы утверждены акимом города, куда входят сотрудники райакиматов и полиции. В постановлениях главных санитарных врачей РК и города Шымкент обязанность по обеспечению требований ,указанных постановлений, возложена на департамент полиции. Конечно, я не оправдываю необоснованные действия мониторинговых групп, но надо отметить, что и среди предпринимателей наблюдаются нарушения по заполняемости объектов и соблюдению саннорм. При совершении нарушений мониторинговыми группами в отношении них будут приняты меры прокурорского реагирования. ЦОНы, общественный транспорт и другие места массового скопления людей также подлежат проверкам мониторинговыми группами. При посещении объектов сотрудники полиции обязаны представляться, предъявлять служебные удостоверения и разъяснять основания для мониторинга. Если они этого не делают, предприниматели вправе обратиться в службу 102 или мобильную группу прокуратуры совместно с НПП «Атамекен».

Заместитель директора по правовым вопросам Палаты Сабира Адамбекова еще раз напомнила всем субъектам предпринимательства: мониторинговые группы вправе проверять бизнес на соблюдение только 5 требований. Это соблюдение режима работы, контроль за проведением мероприятий с большим скоплением людей, соблюдение социального дистанцирования, масочного режима и лимита численности посетителей. Эти изменения в алгоритм работы мониторинговых групп были внесены еще 14 декабря 2020 года Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса.

Сабира Адамбекова подчеркнула, что в составы мониторинговых групп входят представители акиматов, полиции и общественные активисты. Их рейдовые мероприятия легитимны лишь при выезде в полном составе. Они не могут в одиночку посещать объекты бизнеса. Проведение рейдов сотрудниками, не имеющими отношения к мониторинговым группам, также является незаконным. В таких случаях предприниматели вправе не допускать их на объект. В случае необходимости юридической помощи или неправомерных действий со стороны мониторинговых групп предприниматели могут обращаться по номеру единого контакт-центра НПП РК «Атамекен» 1432 (звонок бесплатный) или напрямую в Региональную Палату.

По итогам заседания Совета решено, что Палата предпринимателей г.Шымкент поставит перед акиматом и Департаментом полиции г.Шымкент вопрос об обеспечении строгого и неукоснительного соблюдения мониторинговыми группами требований алгоритма действий должностных лиц.