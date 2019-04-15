В Шымкенте создан Управляющий совет трансформации акимата города Шымкента.

«Пилотной» площадкой для эксперимента стали управления, отвечающие за развитие реального сектора города, создание в нем «умной» и комфортной среды для жителей.

Это управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, цифровизации, туризма, сельского хозяйства и ветеринарии, природных ресурсов и регулирования природопользования.

«Пилотные» управления расположены в открытом прозрачном офисе. В одном офисе с «пилотными» управлениями за стеклянной перегородкой расположен кабинет курирующего их заместителя акима города Шымкент Даната Жумина.

Аким Шымкента посоветовал всем руководителям городских государственных структур начинать уже сейчас перенимать опыт и использовать инструменты системы проектного управления в работе. С нового года апробированные принципы работы будут распространены на весь акимат.

«В здании, в котором сейчас расположен акимат, будут убраны лишние стены. Кроме того, я распорядился, чтобы на первом этаже акимата был оборудован фронт-офис и центральный вход акимата был открыт для всех граждан, чтобы человек мог прийти, здесь его обслужили в комфортных условиях, он получил ответы и ему не пришлось бы ходить из кабинета в кабинет», — подчеркнул Габидулла Абдрахимов.

Эта работа позволит улучшить качество работы чиновников, а жители будут удовлетворены получаемыми государственными услугами.«Я считаю, это все сделано для народа», — подчеркнул аким города.Габидулла Абдрахимов поблагодарил маслихат города, общественный совет за поддержку инициативы акимата по внедрению управляющего совета, а также выразил благодарность руководителю Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алику Шпекбаеву и директору Шымкентского департамента АДГСПК Али Комекбаева.

По словам А. Комекбаева, Шымкент сегодня находится на ведущих позициях по многим нововведениям и управленческий совет – это системный подход.