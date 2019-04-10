9 апреля в ИЧ 167/4 25 молодых сотрудников приняли присягу.

25 молодых сотрудников комитета уголовно-исполнительной системы,

вступая в ряды Вооруженных Сил, приняли присягу и торжественно поклялись до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному Президенту, свято соблюдать Конституцию и законы суверенного государства.

Обещали стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Поклялись быть мужественным и смелым защитником нашей Родины, государственных интересов независимого Казахстана.