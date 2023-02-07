Новобранцы приняли воинскую присягу в Шымкенте

160 новобранцев из Алматы, Кызылорды и Тараза принесли присягу на верность Родине в воинской части 6698 в Шымкенте.

Поздравить новобранцев приехали родственники. А после выступления, солдаты, с оружием в руках поклялись мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй страны.

Призывнику из Алматы Мирасу Омиршенову 19 лет. После двух лет обучения в институте пришла повестка в военкомат. Говорит: сначала был взволнован, но как только оказался в строю – страх исчез.

«По началу страшно было, но, когда сюда придёшь, твои страхи и другие мысли – они оказываются недостоверными, и здесь развеиваются. Я бы хотел научиться здесь… Не научиться, а скорее изменить себя, тут учат дисциплине по большей части. Здесь учат мужеству», — говорит Мирас Омиршенов.

Родители Мираса приехали в Шымкент, чтобы поддержать и поздравить сына. Марал Омиршенова, говорит – у неё четверо детей. Военных в семье до этого не было, а когда старший сын получил повестку, плакала несколько дней. Стать военным Мирас хотел давно, и вот мечта начала осуществляться.

«Я всегда в душе думала, что обязательно будет служить наш сын в армии. После девятого класса хотели поступить в военную школу, но у нас не получилось, и в этот раз… Повестка пришла, и он сразу решил пойти. Рада за сына, что он решил сюда прийти, служить» — говорит мать призывника Марал Омиршенова.

Командир части Ануарбек Нурмаханбетов вспоминает день, когда он сам был новобранцем и принимал присягу. По его словам, армия – настоящая школа жизни. Здесь молодые люди закаляют характер, начинают ценить родителей, а ещё учатся выстраивать отношения с товарищами.

«Я помню, в первый раз поступил на службу в 2001 году, с Жамбылской области, с Меркенского района я призвался. Точно также как они принимал присягу в сентябре месяце. У нас в семье военных нет. Я единственный человек-военный. Отдал свою жизнь на защиту своей Родины», — рассказывает командир части.

Новобранцы из Алматы, Кызылорды и Тараза принимают присягу в воинской части 6698. Молодые ребята с волнением, но четко и громко читают клятву на верность государству, народу страны. Родные говорят: чувствуют серьезное отношение солдат к службе, боевой настрой и готовность нести высокое звание защитников Отечества.