В Шымкенте врачи прооперировали роженицу, получившую инсульт. Специалисты провели открытую операцию на головном мозге. В городском перинатальном центре состояние роженицы резко ухудшилось и она впала в кому.

При обследовании выяснилось, что у 40-летней женщины инсульт! Врачи действовали оперативно и провели открытую черепно-мозговую операцию и удалили гематому в мозгу.

Эту, без преувеличения, сложнейшую операцию провел главный внештатный нейрохирург города Сарсен Пернебеков. Во время операции хирург вскрыли череп роженицы, и удалил образовавшуюся после кровоизлияния в мозг, гематому.

«Мы решили сразу провести операцию, времени ждать не было. Когда мы вскрыли череп, весь мозг был темно-красным. С помощью специальных аппаратов мы убрали гематому и вместо нее сделали заплатку из ее же тканей», — рассказал нейрохирург Сарсен Пернебеков.

Состояние пациенты улучшилось. После лечения в больнице роженицу с малышом выписали домой.