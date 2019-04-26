В Шымкенте заработали рекламные LED-экраны.

Предприниматели не должны нести дополнительных затрат за размещение рекламы.

В НПП РК «Атамекен» поступают обращения от бизнесменов по поводу размещения наружной рекламы. Суть обращений в том, что сотрудники акиматов проводят разъяснительную работу среди предпринимателей, но по-разному толкуют нормы Закона «О рекламе» и Налогового кодекса Республики Казахстан.

В частности, госорганы говорят о том, что с 11 апреля рекламодатель должен будет оплачивать налог на «динамичных» билбордах (скроллерах) по-новому – за каждую картинку, которая появляется на экране.

В НПП «Атамекен» заявляют, что такая трактовка в корне неверная.

В пункте 3 ст. 605 Налогового кодекса РК четко указывается, что плата за наружную (визуальную) рекламу устанавливаются «исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной рекламы». То есть, без какой-либо привязки к количеству роликов или изображений.

Для того, чтобы исключить дальнейшее недопонимание между госорганами и бизнесом, Министерство национальной экономики РК совместно НПП «Атамекен» разработали Правила по размещению наружной (визуальной) рекламы, которые сейчас находятся на согласовании в государственных органах.

В частности, Правила предусматривают, что «размер платы за первый и последующие месяцы размещения наружной (визуальной) рекламы рассчитывается в соответствии с базовыми ежемесячными ставками, утвержденными Налоговым кодексом, исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной (визуальной) рекламы, вне зависимости от количества размещаемой наружной (визуальной) рекламы, в том числе изображений, видеоизображений, бегущих строк на государственном и русском языках на стороне размещения объекта наружной (визуальной) рекламы в течение уплаченного месяца».

Данные Правила внесут ясность и исключат спорные вопросы.

Также в «Атамекен» отмечают, что разрешения на размещение наружной рекламы, полученные бизнесом до вступления в силу нового Закона, считаются действительными до истечения срока. Соответственно, подавать новое уведомление не требуется, необходимо лишь своевременно оплатить налог. Правда, сделать это нужно до 25 числа текущего, а не последующего месяца, как было в старой редакции Закона.

Также в Правилах решены спорные вопросы по оформлению окон и витрин. В частности, разрешается размещать информацию на окнах, но только на внутренней стороне стекла и только о реализуемых в торговой точке товарах или услугах.

По всем вопросам обращаться: 8 (7172) 919-327 Азамат Бейсенбенов.

С проектом Правил можно ознакомиться здесь.