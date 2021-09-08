При Палате предпринимателей г. Шымкент создана микрофинансовая организация для кредитования микробизнеса.

На заём под 6% годовых могут претендовать слушатели программы «Бастау-Бизнес», имеющие сертификат о завершении обучения и защитившие свои проекты.

«МФО Shymkent-Atameken создано при участии НПП «Атамекен» с долей участия 51% и СПК Шымкент 49%. Данный проект реализуется согласно Постановлению Правительства №382 от 4 июня 2021 года. В рамках «Дорожной карты занятости» на текущий год предусмотрено финансирование в объёме 1,5 млрд тенге. Таким образом, по городу Шымкент льготным микрокредитованием будут охвачены более 150 слушателей проекта «Бастау бизнес», — рассказывает директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев.

Как отметил директор Палаты, в последние годы структура банковского кредита всё больше сдвигается в пользу крупных заёмщиков. По большому счету, финансовая система остаётся заточенной под кредитование наиболее крупных и надежных заёмщиков. Тенденция смещения кредитования в пользу крупного бизнеса объяснима: банки боятся кредитовать малый бизнес, потому что велика доля невозврата. Это минус для экономики в целом. Стартап-проекты и вовсе остаются без подпитки банковского сектора. Оценив ситуацию с кредитованием микробизнеса, НПП «Атамекен» стала открывать по всей стране микрофинансовые организации. Поручение пересмотреть инструменты государственной программы «Еңбек» и развития микрофинансирования было дано главой государства на расширенном заседании правительства, после чего НПП РК «Атамекен» совместно с заинтересованными министерствами представили новый подход по развитию микрофинансирования. На сегодняшний день по «Дорожной карте занятости» определены условия кредитования, на развитие малого предпринимательства по стране выделено 22,5 млрд тенге, 1,5 млрд. тенге из которых получил город Шымкент.

По словам Нурлана Кабиштаева, выпускники проекта «Бастау Бизнес», которые до сегодняшнего дня не смогли воспользоваться государственной поддержкой, уже в текущем году восполнят данный пробел и смогут открыть либо развить свой бизнес с помощью новой МФО.

«Микрокредит можно оформить сроком до 5 лет, для проектов в сфере животноводства — до 7 лет. Максимальная сумма займа составляет 8 тысяч МРП (23,2 млн. тенге). Ставка вознаграждения – 6% годовых. При этом МФО не взимает какие-либо комиссии, сборы или иные платежи, связанные с микрокредитом выпускников проекта «Бастау Бизнес». Ограничений по видам бизнеса для получения микрокредита у начинающих предпринимателей нет.

В качестве основного залога может выступать любое недвижимое имущество, за исключением права временного возмездного краткосрочного, долгосрочного землепользования. При этом доля стоимости основного залогового обеспечения должна быть не менее 70% от общей стоимости залогового обеспечения», — говорит директор МФО Shymkent-Atameken Бауыржан Пернеев.

Кроме того, по решению кредитора, у заемщиков имеется возможность получения льготного периода по погашению основного долга и вознаграждения сроком не более одной трети продолжительности срока микрокредитования.

МФО на основании представленного перечня документов проводит оценку бизнес-проекта, после чего принимает решение о возможности или невозможности выдачи микрокредита. Решение о кредитовании конечных заемщиков МФО принимает самостоятельно.

Как подчеркнул директор МФО, новая микрофинансовая организация уже начала принимать первые заявки. Но МФО не выдаёт займы на потребительские цели, погашение предыдущих кредитов, рефинансирование своих задолженностей, приобретение жилой недвижимости, земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Для подачи заявки на кредит жители могут обращаться в «Правительство для бизнеса» к консультантам по сопровождению проекта «Бастау бизнес».

МФО Shymkent-Atameken находится по адресу: город Шымкент, мкр. Северо-Восток, ул. Еримбетова, 304 Г, бизнес-центр «Заңғар», 2 этаж.

Консультанты и бизнес-тренера Палаты предпринимателей г. Шымкент помогут со сбором документов и заполнением заявления на получение займа.

По всем вопросам кредитования обращаться по телефону: 8 (7252) 39-49-99.

Напомним, что обучение основам предпринимательства реализуется НПП «Атамекен» в рамках государственной программы «Енбек» с 2017 года. Всего за 4 года по проекту «Бастау Бизнес» обучились более 150 тыс. человек, которые реализовали 44 тыс. бизнес-проектов по Казахстану. По итогам создано порядка 60 тысяч рабочих мест. НПП провела мониторинг бизнес-проектов участников обучения прошлых лет и установила, что 93% слушателей, открывших бизнес, стабильно платят налоги. За период с 2017 по 2019 год это 1,4 млрд тенге.

По г. Шымкент за 3 года по проекту «Бастау Бизнес» обучились более 9 тыс. человек, которые реализовали более 2 тыс. бизнес-проектов.