Итоги работы проекта были подведены на онлайн-форуме, посвященном 5-летию «Бастау бизнес».

Свыше 9 тысяч шымкентцев прошли обучение по «Бастау бизнес» за три года

Шымкентская выпускница «Бастау-бизнес» Жадыра Кайболдиева презентовала свою продукцию на столичной выставке, организованной в рамках форума к 5-летию проекта. В 2019 году, обучившись в проекте «Бастау бизнес», Жадыра решила открыть свой бизнес именно на том, что у нее получается лучше всего – на шитье детской одежды. Сама она по профессии программист.

До проекта обучала компьютерным навыкам в колледже в столице страны. В декретном отпуске обучилась шитью по интернету и начала принимать заказы на конверты для новорожденных, детскую одежду и текстиль. В Шымкент переехала вместе с мужем, которого перевели по работе. Узнав про проект «Бастау бизнес» решила воспользоваться возможностью. И не пожалела об этом.

«Я чувствовала, что надо расширяться и иметь стабильную точку, чтобы реализовывать свою продукцию. Сейчас вспоминаю, как до проекта я боялась открыть магазин, не имела представления, как вести бухгалтерию, нанимать сотрудников. Думала, что, открыв ИП, я не справлюсь с отчетностью по налогам. «Бастау бизнес» всему этому научил меня, вселил уверенность, добавил стимул двигаться дальше. Он стал хорошим стартом для моего бизнеса», — отмечает Жадыра.

В 2020 году она успешно защитила подготовленный бизнес-план и стала обладателем гранта в 555 тысяч тенге, на которые приобрела две швейные машинки, ткань из Турции и наняла двух помощниц. Сегодня ее продукция пользуется спросом, ее детский текстиль забирают оптовики и магазины Шымкента.

В планах у предпринимательницы – выйти на другие города и торговые платформы, открыть собственное ателье женской и детской одежды. Она уже подала заявку в микрофинансовую организацию, открывшуюся при Палате предпринимателей города Шымкент, и надеется получить льготный кредит под 6 процентов.

История успеха Жадыры Кайболдиевой – одна из 185 тыс. казахстанцев, обучившихся по программе «Бастау Бизнес».

Итоги работы проекта были подведены на онлайн-форуме, посвященном 5-летию «Бастау бизнес». Результат впечатляет: за 5 лет работы проекта в стране каждый третий выпускник «Бастау Бизнес» открыл свое дело. На счету «Бастау Бизнес» более 1,5 млрд тенге налогов и создание порядка 70 тыс. рабочих мест.

В рамках форума прошли мастер-классы с участием предпринимателей и их бизнес-тренеров.

Проект «Бастау Бизнес» высоко оценил Первый президент Казахстана. В своем видеообращении Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость продолжения проекта по всему Казахстану.

«После окончания учебы бизнес-наставники в течение года продолжают курировать проекты своих подопечных. Начинающий предприниматель не остается наедине с возникающими проблемами. Это особенно важно в условиях, когда весь бизнес испытывает серьезное давление из-за глобальной пандемии, которую мы сегодня переживаем. Процветание страны напрямую зависит от благополучия ее граждан, поэтому искренне желаю удачи всем участникам программы «Бастау Бизнес», которую я высоко оцениваю. По всей стране эту программу надо продолжать», – заявил Нурсултан Назарбаев.

В Шымкенте проект реализуется с 2019 года. За 3 года обучение по «Бастау бизнес» прошли 9 270 шымкентцев. Более 2 тысяч из них получили гранты и льготные кредиты. Каждый четвертый выпускник открыл собственное дело.